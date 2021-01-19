الحرس الوطني يستبعد 12 فردا بالجهاز من حفل تنصيب بايدن

أعلن الحرس الوطني الأمريكي، الثلاثاء، عن استبعاد 12 فردا في الجهاز من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك حسب وسائل الإعلام الأمريكية.وأثنى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في وقت سابق اليوم على جهود الحرس الوطني في تأمين مراسم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.جاء ذلك في خطاب له بولاية ديلاوير قبل سفره إلى العاصمة واشنطن لحضور مراسم تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة.