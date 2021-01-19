جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد برئاسة علاء السيد بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.فبناء على معلومات سرية واردة للإدارة العامة لجمارك المنافذ وإدارة محور تأمين قناة السويس وإدارة البحث الجنائي ببورسعيد مفادها قيام كل من "س. م. س" والمدعو "ي. ا. م"، والمدعو "ا. د.ح" بتهريب كميات كبيرة من البضائع عبر سور الحراسات لمدينة بورسعيد حيث تم ضبط 70 طرد معهم أثناء محاولة تهريبهم.وتم تشكيل لجنة من محمد الغمري مدير إدارة وجمال حسني مأمور الوردية ومحمد الحليلي مأمور تعريفة بمعاينة وجرد الطرود فتبين وجود 29 شنبر بالة ملابس مستعملة خارجية و1225 زوج كوتشي مختلف الأنواع ووالجميع جديد وغير خالص الضرائب والرسوم الجمركية.وبلغت القيمة الجمركية 241 ألف و815 جنيه.وبلغت التعويضات الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 731 ألفا 925 جنيه.وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي 29005 لسنة 2021 والتحفظ علي المضبوطات.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومحمد محمود حنفي رئيس قطاع المنطقة الشرقية الجمركية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.