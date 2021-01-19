بلينكن: واشنطن ستسعى إلى اتفاق «أقوى» مع إيران

أكد انتوني بلينكن، الذي سماه جو بايدن لتولي وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن حكومة الرئيس المقبل مستعدة للعودة الى الاتفاق النووي مع ايران، شرط أن تفي طهران مجددًا بالتزاماتها.وقال بلينكن خلال جلسة المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ "لكننا سنلجأ الى ذلك كنقطة انطلاق، مع حلفائنا وشركائنا الذين سيكونون مجددًا إلى جانبنا، سعيًا الى اتفاق أقوى ويستمر وقتا أطول".