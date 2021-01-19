وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز عتبة 400 ألف حالة

أحصيت وفاة أكثر من 400 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وفق حصيلة جامعة جونز هوبنكز المرجعية الثلاثاء، عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الذي أعلن أن مكافحة الوباء ستكون إحدى أولوياته.كانت الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 300 ألف وفاة قبل نحو شهر فقط، وتحديدا منتصف ديسمبر ولا تزال، وفق الحصائل الرسمية، البلد الأكثر تضررا بالوباء من حيث القيمة المطلقة، علما أن دولا أخرى سجلت عددا أكبر من الوفيات نسبة الى تعدادها السكاني مثل ايطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا.