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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:01 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
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في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اختلاف جذري لدرجات الحرارة في سماء مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم

وبداية من فجر اليوم الأربعاء، تشهد (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد) طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا، ومعتدلًا على (جنوب سيناء وجنوب الصعيد)، وتشهد ليلًا برودة علي (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء).

وعن الأمطار:
بنسبة من 50 % لـ 60 % تقريبًا
سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من (القاهرة الكبرى والوجه البحري) على فترات متقطعة.

بنسبة 30 % تقريًبا
تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من (شمال الصعيد).

وعن الرياح:
تنشط الرياح على معظم الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على (جنوب سيناء وجنوب الصعيد).

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى
(القاهرة 17 09 - الإسكندرية 16 11 - وادي النطرون 17 10 - طنطا 17 10 - شبين الكوم 17 09 - دمنهور 17 10 - بلطيم 16 10 - مطروح 17 11 - السلوم 16 08 - سيوة 16 05 - بورسعيد 17 10 - دمياط 17 10 - الزقازيق 17 09).

الطقس اليوم
(المنصورة 17 10 - الإسماعيلية 17 10 - السويس 17 10 - العريش 17 10 - رفح 17 11 - رأس سدر 18 11 - نخل 16 01 - نويبع 19 12 - طابا 17 10 - كاترين 11 00 - الطور 19 10 - شرم الشيخ 22 13 - الغردقة 20 11).

حالة الطقس في محافظات مصر

(مرسى علم 20 12 - الفيوم 18 09 - بنى سويف 18 08 - المنيا 18 06 - أسيوط 19 07 - سوهاج 20 08 - قنا 20 08 - الأقصر 20 08 - أسوان 21 09 - ادفو 21 10 - أبوسمبل 22 09 - الوادي الجديد 20 03 - شلاتين 25 16 - أبو رماد 24 15 - حلايب 23 17).

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