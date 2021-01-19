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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب جمركي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:02 م
محاولات تهرب جمركي
محاولات تهرب جمركي
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة والأجهزة الطبية وكمية من أدوات بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمد يحي، تم الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ3 من الركاب المصريين القادمين، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود 19 هاتفا محمولا ماركة آيفون مخبأة داخل مكنسة كهربائية و3 أجهزة طبية مستعملة محظورة تستخدم للتنفس الصناعي و2300 قلم مكياج مخبأة داخل جسم تريلا فارغة.

وقام بالضبط كلا من هيثم أبو النجا، أحمد حلمي، مينا عاطف، هاشم إسماعيل، مأموري التفتيش ومدحت علي، فخرى حمدان بالتعريفة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 720 ألف جنيه.

وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب جمركي
جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب جمركي
جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب جمركي
جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب جمركي
جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب جمركي
جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب جمركي
جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب جمركي
جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب جمركي

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