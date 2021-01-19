ارتفاع نسبة عودة الأمريكيين لأماكن العمل إلى 23.2%

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء ارتفاع نسبة الموظفين الأمريكيين الذين عادوا إلى أداء وظائفهم في أماكن العمل بالولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 13 يناير الحالي إلى 23.2% من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.وبحسب التقرير الذي أعدته شركة "كاستل سيستمز"، زادت نسبة العاملين في أماكن العمل خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3 نقاط مئوية عن الأسبوع السابق حيث كانت 20.2%.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مناطق دالاس-فورت وورث أرلينجتون بولاية تكساس تصدرت المناطق الأمريكية من حيث نسبة الموظفين في أماكن العمل والتي بلغت 35.8% من إجمالي عدد الموظفين.وكانت مناطق سان فرانسيسكو-أوكلاند-بيركلي بولاية كاليفورنيا هي الأقل بنسبة بلغت 11.8% من إجمالي الموظفين.من ناحية أخرى زادت المساحات الإدارية المعروضة للإيجار في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 17.4% مقابل 16.9% خلال الفترة نفسها من العام السابق و17.1% خلال الربع الثاني من العام الماضي، بحسب بيانات شركة ريس إنك للعقارات.