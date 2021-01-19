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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

شباب مطرانية العذراء يحتفلون بالغطاس مع مسنات أكتوبر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:55 م
شباب مطرانية العذرا
شباب مطرانية العذرا
رضوي عبدالغني
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زار شباب مطرانية العذراء، الثلاثاء، دار قصر الياسمين للمسنات بمدينة 6 أكتوبر، في زيارة مكررة سنويًا في عيد الغطاس، حيث اعتاد الفريق على دعوة أهالى المدينة لعمل احتفالية فى دار المسنات تجمع المسيحيين والمسلمين.

يقوم الجميع بعمل فوانيس من البرتقال في جو من الود والمحبة يسود الجميع، لكن هذه العام اقتصر الاحتفال على أمهات دار المسنات، فقط، نظرًا لظروف جائحة كورونا.

وقال فوزي نصيف، المسؤول عن الفريق، إن الفريق يحرص على زيارة أمهاتنا فى دار المسنات كل فترة قريبة، خاصة فى المناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة.

وشدد نصيف على أهمية الزيارة خلال هذه الفترة الصعبة، مع الأخذ في الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية، لأن مثل هذه الزيارات ترفع الحالة المعنوية وتخفف الضغط النفسى الشديد الذى سببته الظروف الصعبة التى تتعرض لها بلدان العالم.
شباب مطرانية العذراء يحتفلون بالغطاس مع مسنات أكتوبر
شباب مطرانية العذراء يحتفلون بالغطاس مع مسنات أكتوبر
شباب مطرانية العذراء يحتفلون بالغطاس مع مسنات أكتوبر
شباب مطرانية العذراء يحتفلون بالغطاس مع مسنات أكتوبر
شباب مطرانية العذراء يحتفلون بالغطاس مع مسنات أكتوبر
شباب مطرانية العذراء يحتفلون بالغطاس مع مسنات أكتوبر
شباب مطرانية العذراء يحتفلون بالغطاس مع مسنات أكتوبر
شباب مطرانية العذراء يحتفلون بالغطاس مع مسنات أكتوبر
شباب مطرانية العذراء يحتفلون بالغطاس مع مسنات أكتوبر
شباب مطرانية العذراء يحتفلون بالغطاس مع مسنات أكتوبر

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