اعتقال جندي أمريكي خطط لاستهداف النصب التذكاري لهجمات سبتمبر

اعتقلت السلطات الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، جنديا أمريكيا بتهمة التخطيط لتفجير النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك.وأكدت وكالة "أسوشيتد برس"، الأمريكية، نقلًا عن مصادر مسؤولة أن الجندي المعتقل خطط أيضا لمهاجمة جنود أمريكيين ودعم تنظيم داعش الارهابي.ولم يتم الكشف عن تورط جنود آخرين في العملية فيما لا زالت التحقيقات جارية.