«عاش وحيدًا وناصر أخذ نصف ثروته».. أيام زكي رستم الأخيرة

عاش الفنان زكي رستم وحيدًا في شقة بعمارة "يعقوبيان" الشهيرة بوسط البلد، بالقاهرة، بعد أن رفضت والدته أن يعيش معها في نفس شقتها، لأنه يعود متأخرًا كل ليلة ولم يكن يؤنسه سوى كلبه الوولف، وخادمه.وحكت ابنة شقيقه الإعلامية ليلى رستم أثناء وجودها في برنامج "مفاتيح" الذي قدمه الإعلامي مفيد فوزي على شاشة "دريم"، أن زكي رستم لم يكن له أصدقاء، وعاش في وحدة قاسية، بين الكتب متعددة اللغات، العربية، الفرنسية، الانجليزية.وروت ليلى أن الفنان الراحل لم يتزوج في حياته أبدًا، بعد أن ترك محل الإقامة مع والدته:"كان زكي رستم يهوى لعبة البلياردو، ولم يتزوج في حياته، ولأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورثه بعد وفاته، وأخذ نصف ثروته عقب رحيله التي تقدر بالملايين، الآن، وكان قد تخلى عن النصف الثاني في حياته لعشقه الكبير للفن، وترك حياة الباشاوية والثروة من أجل الفن".