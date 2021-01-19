إحالة المتهمة بمساعدة سائق في ترويج المخدرات للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة "إنجى.م"، 25 سنة، المتهمة بمساعدة سائق فى ترويج المواد المخدرة بالقاهرة الجديدة لمحكمة الجنايات.ذكر قرار الإحالة أن المتهمة أقرت بترويج المواد المخدرة وأنها تمر بأزمة مالية صعبة نظرًا لوفاة والدها وتحمل مسؤولية أشقائها الصغار، وأن المتهم الثانى عادل.ع سائق جارها بنفس الشارع استغل ظروفها المادية السيئة وعرض عليها مساعدته فى ترويج المواد المخدرة بأجر يومي ١٠٠ جنيه، كما اتفق معها بأن كل دورها الجلوس بجانبه فى السيارة حتى تبعد عنه عيون رجال الشرطة.وكشفت التحقيقات أنه عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش زنة 200 جرام، و300 جرام هيروين.كانت بداية الواقعة، عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط سائق وفتاة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بمدينة بدر، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، ليتحرر المحضر اللازم وتتولى النيابة التحقيق.