أدمن «التراكمية» تطالب بنتيجة الامتحان التجريبي للأول الثانوي

تساءلت فاتن أحمد، أدمن جروب أبطال الثانوية التراكمية، وولي أمر، عن نتيجة الامتحان التجريبي، الذي أجراه طلاب الأول الثانوي في ديسمبر الماضي.وأكدت في تصريحات خاصة، أنه تم التصحيح الإلكتروني في نفس اللحظة للأسئلة الاختيارية، لكن لم يتم إرسال تصحيح الأسئلة المقالية حتى الآن، حتى يستفاد الطلاب.كما طالبت أدمن التراكمية، بضرورة توفير الإجابات النموذجية لهذه الامتحانات، حتى يعرف الطالب "هل هو ماشي في الطريق الصحيح، أم يغير طريقة مذاكرته؟".واختتمت حديثها قائلة، ما هي فائدة الامتحان التجريبي، حيث كان من ٩ صباحا حتى ٩ مساءً، وتابعت: حتى لم تكن هناك إفادة من اختبار السيستم وتحمل قوة الشبكات، لأنه لا يوجد امتحان على مدار 12 ساعة.