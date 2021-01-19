«تسببت في معركة».. حكاية أول قبلة سينمائية لماجدة في السينما؟

رفضت الفنانة ماجدة الصباحي أن تصور أحد المشاهد الرومانسية بينها وبين عمر الشريف، لأنه يحتوي على قُبلة، خاصة وأنها كانت لا تعرف بهذه القبلة، ورتّب لها مخرج الفيلم بأن تكون مفاجئة لها.وأصرت ماجدة على حذف المشهد، خاصة أنها رأت أن القبلة غير ضرورية وحذفها لا يؤثر على المشهد، لكن المخرج عاطف سالم بالاتفاق مع عمر الشريف باغتاها وتم تصوير المشهد، وهو ما نشب عنه خلاف شديد بينها وبينهم، واضطرت إلى التوقف عن العمل في فيلم "شاطئ الأسرار" لمدة 7 أيام وأصرت على حذف المشهد، قبل أن تتم جلسة الصلح بينهم.كانت ماجدة الصباحي قد قبلت تصوير مشاهد رومانسية مع رشدي أباظة في فيلم "المراهقات"، لأنها رأت أنها ضرورية للفيلم، لكن جاءت إعلانات فيلم "شاطئ الأسرار" من خلال تلك القبلة التي أصرت على حذفها، وتضمنت الإعلانات "أول قبلة سينمائية لماجدة الصباحي في السينما، حسبما ورد في مذكراتها.