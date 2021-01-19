إدارة معلومات الطاقة تتوقع هبوط إنتاج النفط الصخري الأمريكي في فبراير

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الثلاثاء أن إنتاج النفط الأمريكي من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية من المتوقع أن ينخفض بنحو 90 ألف برميل يوميا في فبراير إلى حوالي 7.52 مليون برميل يوميا.وأظهرت البيانات أن الإنتاج في كل حوض صخري تقريبا من المتوقع أن يهبط وأن أكبر انخفاض من المنتظر أن يكون في حوض باكن في نورث داكوتا ومونتانا حيث من المتوقع أن يهبط بحوالي 20 ألف برميل يوميا إلى 1.19 مليون برميل يوميا.