الأمم المتحدة: نقص التمويل يعرقل مكافحة غزو الجراد في شرق إفريقيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ برنامجها لمكافحة غزو الجراد الصحراوي الذي يهدد الأمن الغذائي في شرق إفريقيا يتعثر بسبب نقص التمويل.وهناك حاجة إلى ما يقرب من 34 مليون دولار للحفاظ على سير عمليات المكافحة حتى يونيو وحتى يمكن سداد ثمن الطائرات والمروحيات التي تستخدم لرش المبيدات الحشرية التي تكافح أسراب الجراد.وبدون المال اللازم للوقود وزمن الطيران وساعات عمل الطيارين، قد يتم إيقاف الـ 28 طائرة في مارس.وقال لوران توماس نائب المدير العام للفاو، إن الحكومات كانت قادرة من قبل على توفير ما يكفي من المال في وقت قياسي، وتم تقليص الأسراب نتيجة لذلك.وأضاف: "سيكون من المأساوي إهدار هذه الانجازات بينما تبدأ دول شرق إفريقيا في رؤية النور في نهاية النفق".وضربت الموجة الأولى من غزو الجراد شرقي إفريقيا في يناير 2020، ودمرت الحقول والمراعي، مع عجز العديد من الدول عن مواجهة الآفة.وأعربت منظمة الفاو عن قلقها بشكل خاص بشأن اليمن، حيث تمثل الحرب الأهلية الدموية كذلك تهديدا كبيرا للأمن الغذائي.