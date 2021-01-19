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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بإلقاء سيدة من الطابق السابع بالتجمع للمحاكمة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:36 م
المتهمين
المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم بإحالة 4 متهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل سيدة وإلقائها من الطابق السابع بمنطقة التجمع.

وذكر قرار الإحالة أن المجني عليها تحمل جنسية إحدى الدول العربية وتعيش بمصر منذ سنوات برفقة والدتها، وعلى علاقة غير شرعية بشاب من نفس جنسيتها.

وقال المتهم الرئيسي في اعترافاته أمام النيابة إنه على علاقة بالمجني عليها، وطلبت منه الحضور للقاهرة والاستقرار بها، وكان بينهما مقابلات دائمة بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الأول، وعرضت عليه استئجار شقة للتقابل بها، وقاما بتأجير شقة محل الواقعة بمنطقة التجمع.

وأضاف المتهم: "يوم الواقعة كنا نحضر حفلة سويا بأحد الفنادق وتعاطينا سويا مواد كحولية كثيرة حتى أصبحنا فاقدين للوعي، وفور وصولنا للشقة تفاجأت بحضور أصدقائي باقي المتهمين للشقة لاستكمال باقي السهرة سويا".

وتابع المتهم: "بعد جلوسنا بساعتين تفاجأت بقيام المجني عليها بالصراخ والتشاجر معنا واتهمتني بأنني أحضرت أصدقائي لممارسة العلاقة معها، حاولت التفاهم معها لكنها ظلت تصرخ وتهلل وحاولت الاتصال بالشرطة لاتهامنا بالتهجم عليها وبعد مشاجرة كبيرة لم أشعر بنفسي إلا بعد إلقائها من شرفة البلكونة".

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول يفيد بسقوط فتاة من الطابق السابع وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة، وتم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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