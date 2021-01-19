كيف تدخل الشعراوي لتغيير مراسم جنازة العندليب الأسمر؟

بعد وفاة الفنان الراحل العندليب عبد الحليم حافظ، تدخل الشيخ الشعراوي أثناء مراسم الدفن، حيث كان من المقرر أن يتم نقل الجثمان إلى مستشفى المعادي، ثم يتم نقله إلى مسجد عمر مكرم، لكن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، طلب من وزير الأوقاف آنذاك أن يُفتح مسجد عمر مكرم طيلة الليل، ليظل فيه الجثمان.واتخذت ترتيبات خاصة لتشييع جنازة "العندليب" إلى مثواه الأخير، وفي تمام الساعة الحادية عشرة حمل بعض الفنانين النعش من داخل المسجد بعد أن تمت الصلاة عليه، ثم وضع في سيارة مكشوفة لونها أخضر وغطيت بالزهور من جوانبها بينما ارتفعت على أعلاها صورة لعبد الحليم، من أول فيلم مثله للسينما وهو «لحن الوفاء» وكان النعش مجللًا بالحرير الفضي وملفوفًا بالعلم المصري.وكان الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في رحلة علاجية في لندن، لكنه توفى هناك، وعاد من هناك محمولًا على الأكتاف، ووصل إلى مطار القاهرة في تمام الثالثة فجرًا على متن طائرة مصرية، على متنها زوجة الفنان محمد عبد الوهاب نهلة القدوسي، ومجدي العمروسي، وشقيقته عليه شبانة، وأحد أقاربه.