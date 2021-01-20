أم الدنيا.. كيف ساندت مصر الدول المجاورة لمواجهة كورونا؟

• مساعدات طبية للسودان



• مساعدات طبية للعراق والأردن



• مساعدات لـ30 دولة إفريقية



مساعدات طبية لمالي



رغم الأزمة التي تمر بها مصر مثلها مثل باقي دول العالم التي تحارب فيروس كورونا المستجد، إلا أنها لم تغلق باباها على نفسها، متناسية ما يحدث في باقي الدول التي تعاني من جراء الفيروس ولا تستطيع توفير المستلزمات الخاصة بدعم الأطقم الطبية التي تواجه الفيروس.بل قدمت مصر عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية بالإضافة إلى المستلزمات الطبية، لباقي الدول، "الدستور" في السطور التالية رصد المساعدات التي قدمتها مصر لأشقائها في حربهم ضد كورونا.في مايو الماضي، وفي ذروة الموجة الأولى لفيروس كورونا وزيادة الأعداد المصابة في مصر، لم تنس جيرانها وأرسلت مصر 4 طائرات عسكرية تحمل الدفعة الأولى من المساعدات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديمها لحكومة وشعب السودان، وشملت عدة آلاف من سترات الحماية الشخصية للكوادر الطبية ومعدات للمعامل الطبية، ومعقمات، وأدوية ومحاليل وريدية، وأجهزة تعقيم ومعدات وأجهزة أخرى لمواجهة جائحة كورونا.وفي ديسمبر الماضي أرسلت مصر شحنة من الأدوية، للمساعدة في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، كما قدمت مصر 10 منح للأطباء السودانيين للزمالة في الجامعات المصرية.وفي سبتمبر أرسلت مصر مساعدات طبية لدولة جنوب السودان، عبارة عن مستلزمات طبية لمكافحة جائحة كورونا، وتشمل بدل واقية، وقفازات معقمة، بالإضافة إلى أقنعة ونظارات وأحذية واقية، وذلك في إطار تضامن مصر مع أشقائها في جنوب السودان لمواجهة الأزمة.في أكتوبر الماضي أرسلت مصر كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى جمهورية العراق، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من الألبان والأدوية حيث كان في استقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق.وفي يناير الجاري أصدرت القيادة العامة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للوقوف بجانب الشعب الأردني الشقيق في مجابهة انتشار فيروس كورونا.في سبتمبر الماضي، أرسلت مصر مساعدات عينية طبية بقيمة 4 مليون دولار إلى 30 دولة إفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، وذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الإفريقي للاستجابة لفيروس "كوفيد - 19" التابع للاتحاد الإفريقي بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.في ديسمبر الماضي، أرسلت مصر كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات والماسكات الطبية والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالي، وذلك للوقوف بجانب الشعب المالي في مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا.