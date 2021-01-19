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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مجاهد»: استثناء طلاب التعليم المزدوج من قرار الإجازة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:38 م
ر محمد مجاهد
ر محمد مجاهد
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الوزارة تواصلت مع مجلس الوزراء بخصوص استثناء طلاب مدارس التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية من قرار الإجازة.

وأكد «مجاهد» في تصريحات خاصة، أن مجلس الوزراء وافق على عودة هؤلاء للتدريب في المصانع بعدد ٣ أو ٤ أيام في الأسبوع.

وأوضح نائب الوزير، أنه بدءا من يوم السبت الماضي ١٦ يناير فإن المدارس في إجازة منتصف العام حتى ٢٠ فبراير القادم، وبالتالي حضور الطلاب في المدارس ممنوع لأننا في أجازة رسمية، أما طلاب التعليم المزدوج الذين يذهبون لأماكن التدريب سواء كانت مصانع أو مزارع أو فنادق ويذهبون إلى التدريب عدد ٣ أو ٤ أيّام في الأسبوع فيحق لهم الذهاب إلى جهات التدريب خلال فترة الإجازة.

وتابع إذا ما رغبت جهة التدريب في ذلك على أن تلتزم هذه الجهة باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية المتبعة للحماية من فيروس كورونا.

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