السادات لـ«كلمة واحدة»: «مش شمتان في عبدالعال والمشهد السياسي ستعاد صياغته»





قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المشهد السياسي تتم إعادة صياغته في ظل وجود غرفتين سياسيتين وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.وأكد في حوار خاص مع محمد دسوقي رشدي لبرنامج "كلمة واحدة" المذاع على نغم إف إم، أنه كان غير مؤيد لرجوع مجلس الشيوخ ولكن بالتجربة والممارسة من خلال تدخله في بعض القضايا التي تخص حقوق الإنسان تفائل جدا، موضحا أن مجلس الشيوخ سيلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية لأن من صميم صلاحياته كل ما يخص الديمقراطية والحقوق والحريات والمساواة، معربا عن سعادته البالغة برغم اعتراضه على مجلس الشيوخ في البداية.وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مجلس النواب الحالي مبشر للغاية بأداء رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي الهادئ العاقل الحازم، أما عن استدعاء الحكومه والاستماع لها داخل مجلس النواب فهذا يدل على أننا بصدد مجلس نواب قادر على إثارة كل القضايا التي بالنهاية تكون في صالح المواطن.وأكد رئيس حزب الاصلاح والتنمية، أنه لا يشعر بالشماتة في الدكتور علي عبد العال كما يروج البعض، بل يتمنى أن يستفيد مجلس النواب من خبرته كعضو من أعضائه في الفترة القادمة.