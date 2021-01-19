تساقط أمطار غزيرة على شوارع دمياط (صور)
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:19 م
حسام فهميطباعة
شهدت مدينة دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، موجة من رياح شديدة، أعقبها هطول أمطار بشكل متقطع، تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمدينة.
كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة، بالإضافة إلى غرق شوارع مدينة رأس البر بدمياط.
كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة، بالإضافة إلى غرق شوارع مدينة رأس البر بدمياط.
تساقط أمطار غزيرة على شوارع دمياط (صور)
تساقط أمطار غزيرة على شوارع دمياط (صور)
تساقط أمطار غزيرة على شوارع دمياط (صور)
تساقط أمطار غزيرة على شوارع دمياط (صور)
تساقط أمطار غزيرة على شوارع دمياط (صور)
تساقط أمطار غزيرة على شوارع دمياط (صور)
تساقط أمطار غزيرة على شوارع دمياط (صور)
تساقط أمطار غزيرة على شوارع دمياط (صور)