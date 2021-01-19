ملحمة طبية بالمنوفية.. 30 دقيقة قضاها مرضى التنفس بالإنعاش اليدوي بالمستشفى التعليمي

كشف الدكتور محمد طاحون، مدير المستشفى التعليمي بالمنوفية، تفاصيل انقطاع الكهرباء عن الطابق الثاني في العناية المركزة بالمستشفى التعليمي بالمنوفية والذي تم تداركه على الفور، ولم يتأثر أي مريض، مؤكدًا: "مجهزين خطط بديلة أفادت في الأزمة".وأوضح "طاحون"، أن الأطباء استخدموا "الأمبوباج" لمساعدة المرضى في التنفس، الأمر الذي يعبر عن ملحمة للفريق الطبي داخل المستشفى، تجاوزوا من خلالها الأزمة، وتابع: "المستشفى فيها ديزل احتياطي مُجهز أيضًا لكن مينفعش يشتغل إلا إذا انقطعت الكهرباء عن المستشفى بكاملها، وليس عن جزء منها".وأضاف "طاحون"، أن أجهزة التنفس الصناعي مُجهزة ببطارية في حال انقطاع الكهرباء تعمل، وهو ما أنقذ المرضى خلال فترة الانقطاع والتي لم تتخطى الثلاثون دقيقة فقط، حتى تمكن فريق الصيانة من إعادة التيار الكهربائي بشكل مؤقت من خلال تحويلة أخرى.