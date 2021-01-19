سعيد أبوسمرة خفير يساعد محمد رمضان في «موسى»

يشارك الفنان الكبير السعيد أبوسمرة في مسلسل موسي للفنان محمد رمضان، ويجسد "السعيد" ضمن أحداث المسلسل دور "عوض" الخفير الذي يقف بجانب رمضان ويحاول مساعدته، وسيعرض العمل في إطار سباق مسلسلات رمضان 2021.تدور أحداث المسلسل في زمن الخمسينيات والستينيات، حول شخص صعيدي يتحمل مسؤولية إخوانه بعد وفاة والدة، وفي يوم من الأيام يسافر للقاهرة ويقع في حب بنت فرنسية.وقال أبوسمرة عن مشاركته في مسلسل موسى: "سعيد جدًا بالتواجد في عمل واحد برفقة الفنان محمد رمضان ودوري بجانبه أسعدني جدًا وأتمني أن ينال الدور إعجاب الجمهور، فأنا أقدم في العمل شخصية مميزة ستغير مجري أحداث المسلسل.يشارك في بطولة "موسى" محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج شركة سينرجي، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة"، وتدور أحداثه فى إطار صعيدي.