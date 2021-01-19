صاحب مبادرة «حملة تطهير»: زواج التجربة هراء

قال المحامي أشرف فرحات، صاحب مبادرة "حملة تطهير"، إن الدولة تقوم بدورها بدليل تعيين جهات رصد لمعرفة السلبيات والمواطن أيضًا عليه دور، بالإرشاد والتبليغ وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.وتابع فرحات لـ"الدستور": "القصة كلها إن هدفنا ننفذ كل حاجة انت حر ما لم تضر، أنا واخد حكم ضد منار سامي وكأنها تطلق لسانها للداخلية وكأن محدش قدي، وهي عليها حكم نهائي واجب النفاذ، وإحنا كحملة مش ساكتين".وأكد أن ما سمي بـ"زواج التجربة" هذا مجرم، وغير مسموح به نهائيًا، متابعًا: "أنا هرفع قضية بالتصدي بما تم تداولها لأن هذا مخالف للشريعة الإسلامية، صحيح أن عقد الزواج عقد مدني ويجوز إن يكون هناك بعض الشروط لكن فيما يتعلق باستمرار العلاقة، إنما نجرب بعض هذا هراء.