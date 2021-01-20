رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:40 ص
الاستعلام عن فاتورة
الاستعلام عن فاتورة النت we
حسين العمدة
طباعة
ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون، حيث وفرت الشركة المصرية للاتصالات، إمكانية الدفع الإلكتروني للمواطنين المشتركين في خدمة الإنترنت، وذلك لمنع التجمعات أمام فروع الشركة بكافة أنحاء المحافظات على مستوى الجمهورية؛ حرصًا من الحكومة المصرية على صحة المواطنين، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني جاءت بتوجهيات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواكبة التطور التكنولوجي والحفاظ على صحة كافة المواطنين المصريين.

خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون

تنشر «الدستور» كيفية الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون، لذلك يجب على المواطن المشترك في خدمة الإنترنت الدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، وهو (من هنا).

- بعد ذلك يقوم المواطن باختيار المحافظة التابع لها.

- ثم إدخال رقم الهاتف الثابت.

- ثم يكتب المواطن عنوان البريد الإلكتروني.

- ثم الضغط على زر تحقق من الرقم، للاستعلام على فاتورة الإنترنت we.

- وبعد اتباع تلك الخطوات السابقة يظهر المبلغ المستحق على فاتورة الإنترنت we، وبذلك يتمكن المواطن من الاستعلام عن فاتورة الإنترنت we، والمبلغ المستحق على الفاتورة التى سيقوم بدفعها إلى الشركة.

كما يمكن للمشترك دفع فاتورة الإنترنت المنزلى من خلال تطبيق MY WE بعد تسجيل الدخول على التطبيق أو من خلال موقع المصرية للاتصالات.

ويمكن أيضًا الاستعلام عن فاتورة الإنترنت من خلال خدمة العملاء على الهاتف الأرضي برقم 19777.

باقات الإنترنت الخاصة بشركة المصرية للاتصالات WE

يرجي العلم أن فاتورة الإنترنت عبارة عن اشتراك شهري وتوفر شركة المصرية للاتصالات مجموعة من السرعات الخاصة بالنت وكل سرعة لها سعرها الخاص لمعرفة المزيد عن تفاصيل باقات الإنترنت WE ( من هنا). 

يهمك أيضًا |


تعمل الشركة المصرية للاتصالات على توفير كافة السبل التى تسهل على المواطنين دفع فاتورة الإنترنت أو دفع فاتورة التليفون الأرضى من خلال الموقع الإلكترونى للشركة السالف ذكره، أو التوجه إلى أقرب فرع للشركة المصرية للاتصالات في أي محافظة على مستوى الجمهورية، ويستطيع المواطن المشترك في خدمة الإنترنت دفع الفواتير إلكترونيا، والاستعلام عنها، وهذا في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير المنظومة التكنولوجية في كافة المجالات، وتعتمد خدمة الاشتراك فى الإنترنت على وجود خط تليفون أرضى، حتى يتمكن الاشتراك فى خدمة الإنترنت، فيما حققت الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة السابقة نجاحا في تقوية الشبكة التي تختص بالإنترنت.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون

تطوير دواء جديد يعالج سرطان الدم النخاعى الحاد

ليدى جاجا تصلى فى الكابيتول من أجل السلام خلال تنصيب بايدن

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 20-1-2021

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

رسائل لم تُنشر لمارسيل بروست.. قريبًا عن دار خطوط

«أنا وهم» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

«نوستالجيا» يجمع 4 من كبار التشكيليين فى جاليرى ديمى بالزمالك

ندوة حول استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد بالأعلى للثقافة