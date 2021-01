خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون





كما يمكن للمشترك دفع فاتورة الإنترنت المنزلى من خلال تطبيق MY WE بعد تسجيل الدخول على التطبيق أو من خلال موقع المصرية للاتصالات.





ويمكن أيضًا الاستعلام عن فاتورة الإنترنت من خلال خدمة العملاء على الهاتف الأرضي برقم 19777.





باقات الإنترنت الخاصة بشركة المصرية للاتصالات WE





يهمك أيضًا | يرجي العلم أن فاتورة الإنترنت عبارة عن اشتراك شهري وتوفر شركة المصرية للاتصالات مجموعة من السرعات الخاصة بالنت وكل سرعة لها سعرها الخاص لمعرفة المزيد عن تفاصيل باقات الإنترنت WE ( من هنا ).



تعمل الشركة المصرية للاتصالات على توفير كافة السبل التى تسهل على المواطنين دفع فاتورة الإنترنت أو دفع فاتورة التليفون الأرضى من خلال الموقع الإلكترونى للشركة السالف ذكره، أو التوجه إلى أقرب فرع للشركة المصرية للاتصالات في أي محافظة على مستوى الجمهورية، ويستطيع المواطن المشترك في خدمة الإنترنت دفع الفواتير إلكترونيا، والاستعلام عنها، وهذا في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير المنظومة التكنولوجية في كافة المجالات، وتعتمد خدمة الاشتراك فى الإنترنت على وجود خط تليفون أرضى، حتى يتمكن الاشتراك فى خدمة الإنترنت، فيما حققت الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة السابقة نجاحا في تقوية الشبكة التي تختص بالإنترنت.

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون، حيث وفرت الشركة المصرية للاتصالات، إمكانية الدفع الإلكتروني للمواطنين المشتركين في خدمة الإنترنت، وذلك لمنع التجمعات أمام فروع الشركة بكافة أنحاء المحافظات على مستوى الجمهورية؛ حرصًا من الحكومة المصرية على صحة المواطنين، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني جاءت بتوجهيات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواكبة التطور التكنولوجي والحفاظ على صحة كافة المواطنين المصريين.تنشر « الدستور » كيفية الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون، لذلك يجب على المواطن المشترك في خدمة الإنترنت الدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، وهو ( من هنا ).- بعد ذلك يقوم المواطن باختيار المحافظة التابع لها.- ثم إدخال رقم الهاتف الثابت.- ثم يكتب المواطن عنوان البريد الإلكتروني.- ثم الضغط على زر تحقق من الرقم، للاستعلام على فاتورة الإنترنت we.- وبعد اتباع تلك الخطوات السابقة يظهر المبلغ المستحق على فاتورة الإنترنت we، وبذلك يتمكن المواطن من الاستعلام عن فاتورة الإنترنت we، والمبلغ المستحق على الفاتورة التى سيقوم بدفعها إلى الشركة.