خطوات الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون





كما يمكن للمشترك دفع فاتورة الإنترنت المنزلى من خلال تطبيق MY WE بعد تسجيل الدخول على التطبيق أو من خلال موقع المصرية للاتصالات.





ويمكن أيضًا الاستعلام عن فاتورة الإنترنت من خلال خدمة العملاء على الهاتف الأرضي برقم 19777.





باقات الإنترنت الخاصة بشركة المصرية للاتصالات WE





يهمك أيضًا | يرجي العلم أن فاتورة الإنترنت عبارة عن اشتراك شهري وتوفر شركة المصرية للاتصالات مجموعة من السرعات الخاصة بالنت وكل سرعة لها سعرها الخاص لمعرفة المزيد عن تفاصيل باقات الإنترنت WE ( من هنا ).



تعمل الشركة المصرية للاتصالات على توفير كافة السبل التى تسهل على المواطنين دفع فاتورة الإنترنت أو دفع فاتورة التليفون الأرضى من خلال الموقع الإلكترونى للشركة السالف ذكره، أو التوجه إلى أقرب فرع للشركة المصرية للاتصالات في أي محافظة على مستوى الجمهورية، ويستطيع المواطن المشترك في خدمة الإنترنت دفع الفواتير إلكترونيا، والاستعلام عنها، وهذا في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير المنظومة التكنولوجية في كافة المجالات، وتعتمد خدمة الاشتراك فى الإنترنت على وجود خط تليفون أرضى، حتى يتمكن الاشتراك فى خدمة الإنترنت، فيما حققت الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة السابقة نجاحا في تقوية الشبكة التي تختص بالإنترنت.