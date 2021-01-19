تكليف محمد عقاد بتسيير أعمال الإدارة المركزية للدعم الفني بالصحة





أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، قرارًا وزاريًا رقم 28 لسنة 2021، بتكليف الدكتور محمد أحمد عقاد أحمد استشارى الكلى الصناعى بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، للقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى بديوان عام وزارة الصحة والسكان لمدة 3 أشهر.وطالبت الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.وأوضحت أنه تم اتخاذ القرار بعد الاطلاع على نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون، وعلى قانون الخدمة المدنية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وبناءً على الظروف الصحية الطارئة المتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.