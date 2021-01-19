«مستثمرو أكتوبر» تثمن جهود هيئة المجتمعات العمرانية بزيادة خدمات المنطقة

ثمنت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، جهود هيئة المجتمعات العمرانية، لاهتمامها الكبير في زيادة الخدمات التي تحتاجها المنطقة الصناعية في أكتوبر.وأكدت الجمعية أن المنطقة الصناعية تحتاج إلى المزيد من الخدمات في البنية التحتية، بالإضافة إلى احتياجها إلى خدمات في القطاعات الطبية واللوجيستية، مطالبة جهاز المدينة بتحديد وقت لتحسين مرافق المناطق الصناعية.كما أكدت الجمعية، أنها على أتم استعداد للمشاركة والمساعدة في تكاليف المرافق والمشروعات الخدمية التي تنوي الدولة تدشينها بالمنطقة لأنها سوف تعود على جميع صناع ومستثمري المنطقة بالخير فيما بعد.واستقبلت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر وفدا من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لتفعيل البروتوكول الذى تم توقيعه بين الجانبين قبل عام ونصف، والاستفادة من خبرات وإمكانيات "زويل" فى تطوير الصناعة الوطنية بمنطقة السادس من أكتوبر.