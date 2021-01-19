رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو أكتوبر» تثمن جهود هيئة المجتمعات العمرانية بزيادة خدمات المنطقة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:57 م
محمد خميس شعبان
محمد خميس شعبان
أسماء إبراهيم
طباعة
ثمنت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، جهود هيئة المجتمعات العمرانية، لاهتمامها الكبير في زيادة الخدمات التي تحتاجها المنطقة الصناعية في أكتوبر.

وأكدت الجمعية أن المنطقة الصناعية تحتاج إلى المزيد من الخدمات في البنية التحتية، بالإضافة إلى احتياجها إلى خدمات في القطاعات الطبية واللوجيستية، مطالبة جهاز المدينة بتحديد وقت لتحسين مرافق المناطق الصناعية.

كما أكدت الجمعية، أنها على أتم استعداد للمشاركة والمساعدة في تكاليف المرافق والمشروعات الخدمية التي تنوي الدولة تدشينها بالمنطقة لأنها سوف تعود على جميع صناع ومستثمري المنطقة بالخير فيما بعد.

واستقبلت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر وفدا من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لتفعيل البروتوكول الذى تم توقيعه بين الجانبين قبل عام ونصف، والاستفادة من خبرات وإمكانيات "زويل" فى تطوير الصناعة الوطنية بمنطقة السادس من أكتوبر.

موضوعات متعلقة

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

هاجم زملاءه ودولة أجنبية.. طرد نائب من جلسة مجلس النواب

مواعيد مسلسل ضربة معلم على cbc.. أحداث الحلقة 42

الصور

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

القضاء البريطانى ينظر فى طلب ميجان ماركل بشأن «ديلى مايل»

تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

أيام زمان

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

«أنا مش بنك».. لماذا حجزت أم كلثوم على أموال تحية كاريوكا؟

«سموك حساس».. حكاية فريد الأطرش مع ملك المغرب التى أغضبت عبدالوهاب

سناء جميل تهاجم المهندس.. وعمو فؤاد: «مليش أنا في السياسة»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

قصة صورة للسادات مع نجلى إحسان عبدالقدوس فى الإسكندرية

فرقة الإنشاد على مسرح «الجمهورية» 21 يناير

نبيل عمر يضع يده فى عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الدينى كتاب جديد من دار غراب

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون