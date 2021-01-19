الأنبا بطرس فهيم يترأس قداس عيد الغطاس المجيد

ترأس نيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي لإيبارشية المنيا الكاثوليكية، مساء أمس، قداس عيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان.وبدأ الاحتفال بصلاة اللقان بمشاركة الأب بطرس يعقوب راعي الكنيسة، والأب باسيليوس عبدالمسيح، والأب إسحق قليني، وفي نهاية القداس صلى نيافته صلاة القديس يوسف البتول.وتحتفل الكنائس، اليوم، بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا، أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.