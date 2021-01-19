بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية وإيجي فكس ميديكال

وقّعت جامعة الدلتا التكنولوجية، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع وشركة إيجي فكس ميديكال ضمن التحول التكنولوجى المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإيمانًا بأهمية التدريب الميداني للطلاب الذي يساعد على اكسابهم قدرات ومهارات جديدة، تمكنهم من توسيع مفاهيمهم وترسيخ قدرتهم علي الابتكار والتميز والإبداع، ليكونوا نواة للعمل الفني المحترف لمواكبة سوق العمل.وتعمل إيجي فكس ميديكال على تصنيع المشغولات المعدنية الطبية بكافة أنواعها وتشمل الآلات الجراحية والأجهزة التعويضية الطبية، إضافة إلى تصنيع المزروعات الطبية بكافة أنواعها وتشمل مسامير وشرائح ومفاصل صناعية، وكذلك تجهيز وتهيئة مجموعة الأدوات اللازمة لتركيب المشغولات المعدنية ومنها التعقيم والتغليف وغيرها وكلها تعتمد على التكنولوجيا الجديدة.وتعد جامعة الدلتا التكنولوجية امتدادًا لمسار طلاب التعليم الفني التي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالجامعة والتي وضعت بناء علي احتياجات المشروعات القومية.