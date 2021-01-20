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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

دنقلا: ارتفاع تكلفة مشروعات المقاولات 20% بسبب كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:20 ص
الدكتور مالك دنقلا
الدكتور مالك دنقلا
علا العلاف
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أكد الدكتور مالك دنقلا، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن هناك خسائر لبعض شركات المقاولات أثناء الموجة الثانية لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الإجراءات الاحتزاية التي تنفذها شركات المقاولات أدت لارتفاع التكلفة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25%، المتبعة من تعقيم أماكن العمل والحرص على ارتداء الكمامة لجميع العاملين بالمواقع التنفيذية بالمشروعات.

وأوضح "دنقلا"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قطاع المقاولات يظل قويًا أمام المرحلة الثانية، رغم التحديات التى يواجهها، وارتفاع تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها أمام الجائحة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن قطاع التشييد والبناء مازال لم يخرج من دوامة التأثيرات السلبية الخطيرة، والخسائر الكبيرة، التي تعرض لها جراء تفشي فيروس كورونا في مرحلته الأولى، والتى واجهها بكل قوته لتنفيذ كافة المشروعات القومية، حتى اعترضته احتمالات ظهور موجة ثانية من انتشار الفيروس المستجد تبدو أكثر شراسة، تزامنًا مع استمرار الدول في إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية من جديد.

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