سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-1-2021 فى البنوك المصرية



واستقر سعر اليورو اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.90، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.86، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.89، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع18.86، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.89.

سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 20-1-2021 وفي بنك البركة الإسلامي بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 19.06 جنيه للبيع 18.82، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك أبوظبي التجاري سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.89، وفي المقابل ارتفع سعر اليورو في بنك أتش أس بي سي سيجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع18.89.

أسعار اليورو اليوم وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.90، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 19.18 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.90، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.88، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.90، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.92.



يرصد موقع " الدستور " سعر اليورو، اليوم الأربعاء 20-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.ونستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.