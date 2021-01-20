سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-1-2021 فى البنوك المصرية
الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:24 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأربعاء 20-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.
ونستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
واستقر سعر اليورو اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.90، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.86، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.89، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع18.86، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.89.
ونستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
واستقر سعر اليورو اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.90، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.86، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.89، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع18.86، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.89.