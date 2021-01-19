إرشادات الوقاية من كورونا في أماكن العمل (إنفوجراف)

حددت وزارة الصحة والسكان عددا من الإرشادات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أثناء العمل.وشددت على ضرورة الحفاظ على التباعد بمسافة لا تقل عن متر بين جميع الأفراد، وارتداء الكمامة القماشية أو الجراحية طوال ساعات العمل.ونصحت وزارة الصحة بضرورة الحفاظ على نظافة الأيدى باستمرار بغسلها بالماء والصابون أو بفركها بالكحول، وحذرت من لمس الأنف أو الفم أو العين بالأيدى أثناء خلع الكمامة.وحذرت وزارة الصحة من تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، وتنظيف الأسطح والأرضيات بالمنظفات والمطهرات باستمرار.ونصحت وزارة الصحة والسكان بالحفاظ على التهوية الطبيعية للمكان، وفى حال التهوية بأجهزة تكييف فيجب تطهير الفلاتر كل 12 ساعة، مشددة على ضرورة إبلاغ جهة العمل عند الشعور بأى أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.