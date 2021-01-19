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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

34291 إصابة بكورونا في إسبانيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:44 م
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية- اليوم الثلاثاء- تسجيل 404 حالات وفاة و34291 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، ان العدد الإجمالي للاصابات ارتفع إلى مليونين و370742 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 54173 حالة.

وأضاف البيان أن عدد الإصابات في (مدريد) ارتفع إلى 463716، فيما بلغ عددها في إقليم (كتالونيا) الثاني من حيث عدد الإصابات 444330 وفي إقليم (الأندلس) الثالث في الترتيب 327415 إصابة.

وذكر أنه تم تسجيل 180561 إصابة بالفيروس و952 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية، فيما سجلت 335867 إصابة في الأيام الـ14 الماضية.

يذكر أن 24185 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات الإسبانية منهم 3416 في غرف العناية المركز، علما بأن 966097 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس الذي طورته شركة (فايزر)، فيما تتطلع الحكومة إلى تطعيم 2.5 مليون مواطن حتى شهر مارس المقبل وصولا إلى 20 مليونا في فصل الصيف المقبل ثم 100 في المئة من السكان قبل نهاية العام الجاري.


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