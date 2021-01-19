6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

حددت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف، 6 قواعد للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت وزارة الصحة والسكان على ضرورة البقاء في المنزل في حال ظهور أى أعراض والاتصال بالخط الساخن، مشددة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعى من خلال ترك مسافة لا تقل عن متر.وشددت وزارة الصحة على ضرورة الابتعاد عن التجمعات، والتنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات.ونصحت الوزارة بضرورة غسل الأيدى داخل وخارج المنزل، وارتداء الكمامات.