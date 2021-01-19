السبت.. «حشمت في البيت الأبيض» على ON Drama

تبدأ فضائية «أون دراما» عرض حلقات مسلسل «حشمت في البيت الأبيض»، الذي يلعب فيه البطولة الفنانة القديرة إنعام سالوسة وبيومي فؤاد وآخرون.وتعرض القناة أحداث العمل على شاشتها في السابعة من مساء السبت المقبل على مدار الأسبوع، حيث تدور أحداث العمل حول "حشمت" الذي يجسد شخصيته بيومي فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية يقرر الترشح في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها ليصبح أول مصري داخل البيت الأبيض وتتطور الأحداث والمواقف خلال المسلسل في إطار كوميدي ساخر.المسلسل من تأليف ورشة كتابة، وإخراج مصطفى فكري، ومن بطولة بيومي فؤاد وإنعام سالوسة وإسلام جمال ورانيا الملاح وسامي مغاوري وأسماء جلال ووليد أبوالمجد.