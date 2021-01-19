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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: لم نحذف المواطنين من البطاقات بسبب الدخل أو المعاش

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:45 م
التموين
التموين
نرمين محمود الدهان
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أعلنت وزارة التموين، في بيان لها، أنه بشأن ما تردد عن قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل أو المعاش، تؤكد الوزارة بأنه لا صحة لذلك، ولم يتم حذف أى مواطن مستحق من على البطاقات التموينية بسبب دخله أو معاشه.

وقالت وزارة التموين إنه تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجًا، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقًا للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأى بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها، أو إضافة أفراد على بطاقات قائمة بالفعل.

جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه تم الأخذ بمعايير الدخل والإنفاق خلال عمليات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم، وأن معيار الدخل المرتفع تم تحديده بالنسبة للمقيدين على قواعد بيانات المستحقين للدعم بمعاش 4000 جنيه، أو راتب شهري 12 ألف جنيه للأسرة.

كما وضعت وزارة التموين شروط استخراج بطاقة تموينية جديدة لأول مرة ألا يتجاوز الدخل الشهري لرب الأسرة عن 1500 جنيه، في حالة إذا كان ما زال في الخدمة، وفي حال خروجه على المعاش ألا يتجاوز معاشه الشهري 1200 جنيه.

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