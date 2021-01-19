القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بإحدى شركات تصنيع مستلزمات الأحذية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة، وذلك بإحدى شركات تصنيع مستلزمات الأحذية بالقليوبية، وبراتب 1200 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال، على ألا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 20 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01001168909، والتواصل مع المدير المسئول بهجت السعيد، أو التوجه لمقر الشركة في طريق قليوب القناطر، القليوبية.