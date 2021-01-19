الصحة تقدم عددًا من النصائح للوقاية من كورونا فى صالونات التجميل

قدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح لزيارة آمنة لصالونات التجميل "الحلاقة - الكوفيرات" خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للحد من انتشار العدوى بصالونات التجميل والنوادي الصحية.وأكدت الوزارة على ضرورة استخدام الكلور لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى، وغسل الأيدى جيدًا بالماء والصابون قبل التعامل مع الأدوات والأشخاص، مع ضرورة ارتداء جوانتى مطاطى ويحظر ارتداء نفس الجوانتى أكثر من مرة.كما أكدت وزارة الصحة على ضرورة ارتداء المريلة البلاستيكية والتخلص منها بعد الاستعمال، وحذرت من استخدام الأدوات الحادة مثل المقص والملقاط وغيرهما لأكثر من سيدة.وشددت وزارة الصحة والسكان على استخدام شفرة الحلاقة مرة واحدة فقط، واستبدال فوط مسح الوجه بأخرى وحيدة الاستخدام أو بمناديل ورقية، مع التخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالحلاقة أو التجميل في صندوق الأمان.