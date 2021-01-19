إجمالي إصابات كورونا في لوكسمبورج 49 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورج، الثلاثاء، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 48975 إصابة.وقالت الوزارة، في بيان، إنها سجلت 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات في لوكسمبورج عند 560 حالة.