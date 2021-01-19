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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نواب «تنسيقية الشباب».. أداء برلمانى محترف أمام 3 وزراء دفاعًا عن حقوق وخدمات المواطن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:15 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبوزيد - السيد السعدنى
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تفاعل أعضاء مجلس النواب من «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» مع وزراء التعليم العالى والتنمية المحلية والتموين، خلال إلقاء بياناتهم تحت قبة المجلس، وذلك دفاعًا عن حقوق المواطن، وسعيًا لحصوله على أفضل الخدمات.

كانت البداية مع النائبة غادة على، التى طلبت التعليق على بيان ألقاه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وطالبت النائبة الوزير بإعادة تقييم معاشات هيئة التدريس، وقالت فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: «لقد وجه وزير التعليم العالى التحية لشهداء الأطقم الطبية من أساتذة الجامعات، فهل يدرك أن معاشاتهم تتراوح بين ٥٠٠ و١٢٠٠ جنيه فقط؟ هل التحية كافية لهم؟».

ودعت النائبة لدعم القائمين على البحث العلمى والمجتمع الأكاديمى فى مصر، مشددة على أن هذه الفئات الأولى بالرعاية، ففى الوقت الذى يتم فيه إرهاقهم بتكليفات لنشر من ٥ لـ٨ أبحاث علمية فى دوريات عالمية، فإنهم لا يحصلون على أى عوائد، فكيف نطالبهم باستكمال المسيرة؟

ورأت النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدم وجود معايير واضحة للقيادات الجامعية وتنصيبها، فهم ما بين تعيينات من رئيس الجمهورية أو اختيارهم من قبل وزير التعليم العالى فى تعديلات قانونية جديدة، مطالبة بالاستقرار على وضعية معينة بشأنهم.

كما تفاعل النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع قضايا المحليات، ووجه سؤالين لوزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأول عن خطة الدولة فى التعامل مع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء من تطوير البنية التحتية وتطوير الأحياء، والثانى عن التنسيق مع وزارة الاتصالات لـ«ميكنة» الخدمات فى مختلف الأحياء، للتيسير على المواطنين فى تقديم طلبات التصالح.

كما قال النائب محمود بدر، تعليقًا على بيان وزير التنمية المحلية: «المحافظون لا يستطيعون اتخاذ قرار، وإذا قدمت طلبًا إلى أحدهم يرد بأن الطلب لا يزال أمام الوزير المختص»، مضيفًا: «المحافظ بيخترع حاجات من دماغه للجباية من المواطنين، بحجة أنه لا يملك الموارد».

وأضاف: «لا بد ألا تضعنا وزارة التنمية المحلية فى حرج أمام الناس، فمثلًا المواطن يحصل على ترخيص بناء ثم فجأة يصدر قرار بوقف البناء فيعجز المواطن عن الاستفادة بالترخيص وبوضعه القانونى السليم، ويضطر للجوء إلى المحاكم لتمكينه من بناء منزله»، وتساءل: «لماذا لا تصدر الوزارة قرارًا استثنائيًا لمن حصل على تراخيص، فالناس تشكو وتعانى من قرار وقف البناء».

كما وجهت أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة أسئلة لوزير التموين والتجارة الداخلية، أبرزها انتقادها لحذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية وفق معايير تبدو غير منطقية.

وأضافت: «أطالب بإعادة النظر فى معايير تلقى الدعم، نحن نتحدث عن الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، ولا نرغب فى إثقال كاهل المواطن، يكفيه ما لديه من أعباء»، مختتمة: «نتفق مع الوزير على عدم منح غير المستحقين الدعم، ولكن لا نريد أن نظلم مواطنين لمجرد أننا نضع معايير غير منطقية للمنظومة».

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