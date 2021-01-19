6818 إصابة بكورونا في تركيا

سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 6818 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 2399781 حالة.وقالت الوزارة- في تصريح صحفي- إنه تم أيضا تسجيل 167 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الجائحة إلى 24328 حالة، مضيفا أن 7218 مريضا تماثلوا للشفاء، اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 2277987 مصابا.وذكرت أن المختبرات الطبية أجرت، اليوم، 175133 تحليلا للكشف عن الفيروس، ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا إلى أكثر من 698. 27 مليون تحليل.