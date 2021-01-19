4 حيل لتدفئة المنزل في الشتاء

ونستعرض 4 حيل تدفئة المنزل في الشتاء:

ـ استخدام سجاد بشكل أكبر

ـ دخول أشعة الشمس

ـ إغلاق الستائر

ـ مصابيح الإضاءة الهادئة والشموع

يحتاج العديد من الأشخاص لحيل للحصول على التدفئة اللازمة للمنزل خاصة في ظل الأجواء الباردة خلال فصل الشتاء، بالإضافة لتجنب التدفئة لما يحدث من عواقب غير محمودة نتيجة لاستخدام المدفئة ولتوفير فاتورة الكهرباء.من المعروف أن الشتاء يحتاج لاستخدام السجاجيد بشكل أكبر داخل الشقة، من خلال الحرص على تغطية أركان المنزل بها بشكل جيد، ويتم اختيار سجاد ثقيل حتى نحصل على التدفئة المطلوبة.لابد من السماح بدخول أشعة الشمس للمنزل، ويتم فتح النوافذ لتدخل المنزل، إلى جانب تهوية المنزل وتدفئته.في المساء أحرصي على غلق الستائر بصورة محكمة بعد فتحها خلال النهار لدخول الشمس ثم غلقها من جديد للاحتفاظ بالتدفئة داخل المنزل.تساعد مصابيح الإضاءة الهادئة والشموع في الحصول على التدفئة المناسبة داخل المنزل، ولكن لابد من الحرص الشديد عند استخدامها حتى لا يتم التعرض للضرر ويمكن استخدام الفخار لتغطيتها.