زعيم الجمهوريين بالشيوخ: ترامب «حرض» الحشود خلال اقتحام الكابيتول

قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، الثلاثاء، إن دونالد ترامب "حرّض" الحشود التي اقتحمت مبنى الكونجرس في السادس من يناير و"شحنها بالأكاذيب".وأضاف السيناتور النافذ عن ولاية كنتاكي: "الحشود الغاضبة شحنت بالأكاذيب، لقد حرضهم الرئيس وأشخاص نافذون آخرون حاولوا أن يستخدموا الخوف والعنف لوقف مصادقة الكونجرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.