تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:34 م
مصطفى ديابطباعة
أصيب شخص في تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، وتم نقله لمستشفى الصدر.
تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا، يفيد بورود بلاغ لإسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة ط ل و٤٢٦٣ مع سيارة رقم ل ه م ٥٧٦٧ عند معسكر عزالدين أمام محطة الشروق بطريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، وإصابة شخص يدعى هاني على مصطفى، ٤٧ عاما.
وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقلت المصاب لمستشفى الصدر.
وانتقل رجال المرور لمكان الحادث وتم رفع حطام السيارتين.
تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا، يفيد بورود بلاغ لإسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة ط ل و٤٢٦٣ مع سيارة رقم ل ه م ٥٧٦٧ عند معسكر عزالدين أمام محطة الشروق بطريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، وإصابة شخص يدعى هاني على مصطفى، ٤٧ عاما.
وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقلت المصاب لمستشفى الصدر.
وانتقل رجال المرور لمكان الحادث وتم رفع حطام السيارتين.