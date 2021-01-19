تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي

أصيب شخص في تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، وتم نقله لمستشفى الصدر.تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا، يفيد بورود بلاغ لإسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة ط ل و٤٢٦٣ مع سيارة رقم ل ه م ٥٧٦٧ عند معسكر عزالدين أمام محطة الشروق بطريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، وإصابة شخص يدعى هاني على مصطفى، ٤٧ عاما.وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقلت المصاب لمستشفى الصدر.وانتقل رجال المرور لمكان الحادث وتم رفع حطام السيارتين.