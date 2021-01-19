البعثة الأممية في ليبيا توافق على مقترح اختيار السلطة التنفيذية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية.وحسب وكالة الأنباء الليبية، أوضحت البعثة، في بيان، أنه وبعد الاتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف يوم 16 يناير الجاري، أجرت البعثة تصويتا استغرق يومًا، بدءًا من أمس الاثنين، حيث طلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح.وشارك 72 عضوا من الملتقى الحوار في عملية التصويت، حيث صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73 بالمئة من الأصوات، وصوت 19 عضوًا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.ولفتت البعثة إلى أنها تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح، بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، بالتشارك مع جميع الأعضاء قريبًا، مشيرة إلى أن لجنة من الملتقى ستتولى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان شفافية كاملة في هذا الصدد.