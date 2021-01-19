بريطانيا تُرحب بتعيين الأمم المتحدة المبعوث الخاص لها في ليبيا

أعربت الحكومة البريطانية، اليوم، عن ترحيبها بتعيين الأمم المتحدة "يان كوبيتش" مبعوثًا خاصًا لها في ليبيا.وقال وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، في تغريدة بهذا الشأن: "سوف يبني يان على أسس العمل المتميز الذي بذلته ستيفاني ويليامز، وسيحظى هو وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تأييد المملكة المتحدة بالعمل مع شعب ليبيا لبناء سلام دائم للبلاد".