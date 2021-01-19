ارتفاع أسعار النفط عالميًا

ارتفعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بنحو 5ر1 بالمئة فى طريقها لتحقيق أول مكسب فى غضون الأيام الثلاثة الأخيرة، استنادا لتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" ستظل الأسعار تحت ضغط تنامي المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين وأوروبا.وارتفع الخام الأمريكي حوالي 5ر1 بالمئة إلى مستوى 76ر52 دولار من مستوى الافتتاح عند 13ر52 دولار، مُسجلا أدنى مستوى عند 13ر52 دولار، فيما ارتفع خام برنت بنسبة 6ر1 بالمئة إلى مستوى 6ر55 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 72ر54 دولار، مُسجلا أدنى مستوى عند 72ر54 دولار.