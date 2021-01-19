مقتل 4 جنود في انفجار قنبلة بالنيجر

قالت وزارة الدفاع في النيجر، الثلاثاء، إن أربعة جنود على الأقل لقوا حتفهم في انفجار قنبلة على جانب أحد الطرق جنوب شرق البلاد.ولم تتضح ملابسات الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة ثمانية جنود بجروح خطيرة.وتنشط العديد من الجماعات الإرهابية التي بايعت تنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة.والنيجر، إلى جانب مالي وموريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو، عضو بمجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل التي تستهدف مكافحة الإرهاب.