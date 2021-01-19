حملة تطوير وتنظيف لسكة حديد قرية الجديدة بالشرقية

شهدت قرية الجديدة، التابعة لمركز منيا القمح، محافظة الشرقية، حملة تنظيف وتطوير لمحطة السكة الحديد، بحضور قيادات المجتمع المدني ورجال الأزهر بمشاركة جمعية تنمية المجتمع بقرية الجديدة مع قيادات السكة الحديد بالشرقية.وقال أحمد النبراوي، أحد المشاركين من أهالي القرية، إن أهالي القرية في قمة السعادة للاستجابة الفورية من هيئة السكة بمدينة الزقازيق وشركة الخدمات المتكاملة السكة ومتابعة مستمرة من اعمال النظافة.وأضاف النبراوي، أن الشركة قامت باستكمال إجراءات التطوير بكل إمكانياتها حتي تظهر المحطة والرصيف بالشكل اللائق لحين انتهاء التطوير في وسط بهجة وفرحة من أهالي القرية.وتم ذلك بناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية المهندس هاني فاضل، ومدير الصيانة المهندس إسلام الشربيني رئيس قسم الصيانة بالسكة الحديد بالزقازيق.