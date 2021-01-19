أفريل هينز: أمريكا على مسافة بعيدة من عودة إيران للاتفاق النووي

قالت مرشحة الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب مدير الأمن القومي "أفريل هينز"، اليوم الثلاثاء: "نحن على مسافة بعيدة" من عودة إيران إلى الالتزام التام بالاتفاق النووي.وقالت أمام أعضاء الكونجرس إن بايدن "أشار إلى أنه إذا عادت إيران إلى الالتزام فسيعطي توجيهاته بأن نفعل الشيء نفسه.. وأنا أعتقد صراحة أننا على مسافة بعيدة من هذا".وفيما يتعلق بالصين قالت إنها تؤيد اتخاذ موقف قوي أمام التهديد الذي تشكله.وتابعت: "نهجنا إزاء الصين يجب أن يتطور ويواكب الواقع الذي نراه اليوم والمتمثل في وجود صين نزّاعة بقوة للهيمنة وبسط النفوذ.. أؤيد اتخاذ موقف قوي، بمعنى التعامل مع التحدي الذي نواجهه".